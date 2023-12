Lionel Messi: La agitada agenda que tendrá el argentino en el comienzo del 2024 con el Inter Miami

Sin embargo, el capitán de la selección argentina verá acción antes de disputar el certamen de élite norteamericano y el campeonato que ofrece un cupo en el próximo Mundial de Clubes, ya que su primer partido será al inicio de la pretemporada, cuando se enfrente el 19 de enero a la Selección de El Salvador en un encuentro que tendrá lugar en Estadio Cuscatlán de San Salvador.

“Estamos entusiasmados de comenzar a anunciar nuestros planes y preparativos de pretemporada antes de una emocionante campaña de 2024. Esperamos enfrentar al equipo nacional de El Salvador en lo que será una buena primera prueba para nuestro equipo contra los mejores jugadores del país”, afirmó Chris Henderson, director deportivo del club. Como era de esperar, los tickets para ver al astro argentino se agotaron dos meses antes.

Ese será el primer duelo de los dos que tiene el Inter Miami contra una selección nacional, ya que dos semanas más tarde, más concretamente el 4 de febrero, se medirá ante el seleccionado de Hong Kong en el Hong Kong Stadium. Antes de afrontar ese encuentro, en tanto, tendrá dos compromisos sumamente trascendentales y emotivos.

El primero será el 29 de enero, cuando se vuelva a ver las caras con uno de sus mejores amigos dentro del deporte. A fin de mes Lionel Messi estará en el Kingdom Arena Stadium de Riyadh como parte de su gira por Asia para disputar un partido amistoso contra el Al Hilal de Neymar y compañía. Cabe destacar que el brasileño no podrá formar parte del plantel que salga al campo ya que estará en pleno proceso de rehabilitación de una rotura del ligamento cruzado y del menisco de la rodilla izquierda.

Posteriormente, el 1 de febrero enfrentará nuevamente a Cristiano Ronaldo (y su Al Nassr repleto de figuras), en lo que podría ser el último enfrentamiento entre los dos mejores futbolistas de las últimas dos décadas.

Igual de emotivo será el cotejo que disputará el rosarino a mediados del segundo mes del año (15 de febrero). Ya nuevamente en las instalaciones del DRV-PNK Stadium, La Pulga recibirá nada más ni nada menos que a Newell’s en un duelo que dará la vuelta al mundo ya que enfrentará al club en el que hizo parte de sus inferiores. “La idea del partido surgió en Miami, nos llegó directamente la invitación desde allá, seguramente Messi y Martino tuvieron mucho que ver en todo esto”, aseguró el máximo mandatario Ignacio Astore en diálogo con Zapping Sport de Radio 2

Finalmente, en lo que respecta al calendario oficial de la MLS con respecto a la competencia nacional, el Inter Miami debutará en una nueva edición de la liga el 21 de febrero contra el Real Salt Lake en el estadio DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, según el calendario publicado por el ente regulador del fútbol estadounidense. En cuanto a la US Open Cup 2024, el Inter Miami, al igual que el resto de las franquicias de la MLS, no participará tras un comunicado oficial.

Lo que sí se sabe de antemano es que los fanáticos de Las Garzas ya agotaron los abonos correspondientes a la temporada 2024 pese a no conocer el calendario que se avecina.

First preseason game announced! 🇸🇻

To kick off our 2024 preparations, the team will face the El Salvador national team in San Salvador at the Estadio Cuscatlán on Friday, January 19!

Find out all the details here: https://t.co/CeiVmageTL pic.twitter.com/6XxhQ3xnv7

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2023