Lionel Messi: Revelan la razón detrás de no hacerle un homenaje de campeón del mundo mientras jugaba en el PSG

Alrededor del planeta los futbolistas argentinos que formaron parte del plantel fueron reconocidos con homenajes por sus respectivos clubes, con la gran excepción de Lionel Messi, capitán y figura total de la Selección de Argentina en el Mundial que militaba en el PSG francés.

En su momento el “10” no compartió ninguna opinión al respecto, pero fue en septiembre de 2023, cuando ya jugaba para el Inter Miami que en una charla con Migue Granados que habló un poco sobre la situación de ser campeón del mundo jugando en Francia.

“Se dio así. No fue como esperaba. Me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo. Fui uno de los pocos jugadores campeones que no tuvo reconocimiento ahí”, dijo.

El presidente del PSG revela la razón de no hacerle homenaje

Fue el pasado 9 de enero de 2024 que finalmente se dio a conocer la razón, y es que Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club parisino reveló el motivo de no hacerle un festejo a Messi.

“Estamos en Francia. Le ganó a Kylian y es un club francés. No quería que todo el estadio le silbara“, fue lo que comentó el dirigente qatarí en charla para los micrófonos de RMC.

En la misma entrevista el presidente del equipo de Europa también mencionó no compartir las críticas que hizo el argentino sobre “no pasarla bien en París”.

“Tengo mucho respeto por él, pero si alguien habla mal del PSG, eso no está bien”, comentó el dirigente.

“Messi es el mejor jugador de la historia No fue fácil para él llegar después de tantos años en el Barsa. Todo estaba hecho para él ahí. El club, la organización, el entrenador y los jugadores, era para Messi. Aquí no era la misma cosa y había otros jugadores como Mbappé y Neymar”, agregó.