Lionel Messi terminó molesto tras el Argentina vs Uruguay de eliminatorias y exige respeto: “Tienen que aprender un poquito”

La campeona del Mundo no exhibió su mejor nivel y no fue capaz de reaccionar en casa, situación que fue reconocida por el líder y capitán de la Albiceleste, Lionel Messi.

“No nos sentimos cómodos, no encontramos la manera de tener la pelota, no pudimos tener posesiones largas”, explicó el “10”.

El encuentro también estuvo marcado por la intensidad de las jugadas por parte de ambos equipos, el propio Messi también se refirió sobre eso dando a entender que “este clásico siempre fue intenso”, pero lamentó las actitudes de algunos futbolistas uruguayos, especialmente de los jóvenes.

“Contra Uruguay siempre es así. Prefiero no decir lo que pienso. La gente joven tiene que aprender de los mayores a respetar. Este clásico siempre fue intenso, duro, pero siempre con mucho respeto. Tienen que aprender un poquito“, sentenció.

A pesar del mal tiempo durante el partido, Messi reconoció el trabajo del seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa: “Se ve la mano de él en el equipo. En todas las selecciones o en los clubes en los que estuvo, incluyendo Argentina, se nota su mano. Tienen una buena camada, juegan muy bien”, apuntó.

Finalmente, el argentino habló sobre el próximo encuentro de su equipo, el cual no será sencillo ya que debe visitar a Brasil.

“Hoy nos tocó perder. Es una prueba también. Podía pasar esto y hay que levantarse y hacer un gran partido en Brasil“.