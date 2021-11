Liverpool golea 4-0 al Southampton, Arsenal se relanza a costa del Newcastle

La victoria, además, coloca a los hombres de Jürgen Klopp segundos de la clasificación provisional, a un punto del líder Chelsea, que el domingo recibe al Manchester United (8º) en el partido más atractivo de la jornada.

El Manchester City, por su parte, podría recuperar esa segunda plaza si el domingo gana en casa al West Ham (4º).

Tras romper su racha de victorias la semana pasada concediendo una goleada precisamente ante el Liverpool (4-0), el Arsenal (5º) volvió a ganar, 2-0 al colista Newcastle.

Con su triunfo, los ‘Gunners’ se aseguran acabar la jornada en el Top-5, ahora igualado con el West Ham.

El Newcastle se sigue hundiendo en la tabla y por ahora no parece que la llegada al banquillo de Eddie Howe haya tenido un efecto. Fue su primer partido en el banquillo, tras no poder sentarse la semana pasada debido a un test positivo de covid-19.

Muy dominados -recibieron 12 tiros en la primera parte-, los jugadores del Newcastle buscan todavía su primera victoria de la temporada y también acabar un partido sin recibir goles.

Su diferencia de cinco puntos con el Leeds, 17º y primero fuera de descenso, podría incrementarse durante el fin de semana.

Fueron capaces de cerrar la primera parte sin recibir goles gracias a una gran parada de Martin Dubravka, por primera vez titular en esta Premier, en un cabezazo de Emile Smith-Rowe, seguido de un error increíble de Pierre-Emerick Aubameyang, al poste cuando tenía la portería vacía (41).

Los ‘Gunners’ abrieron el marcador con un tanto de Bukayo Saka, para cerrar una combinación de 16 pases (56). El 2-0 lo firmó Gabriel Martinelli con una bonita volea (66).

En otros partidos disputados, el Aston Villa (15º) logró la segunda victoria (2-1 al Crystal Palace) desde que se sienta en el banquillo Steven Gerrard y permite a los de Birmingham alejarse del descenso.

FULL-TIME Crystal Palace 1-2 Aston Villa

Aston Villa move up to 11th in the table thanks to goals from Matt Targett and John McGinn

