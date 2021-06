¿Lo último de Cristiano Ronaldo en Eurocopas?

Un solitario gol del menor de los hermanos Hazard, Thorgan, bastó para acabar con las aspiraciones de repetir campeonato a una de las mejores cámadas de ‘las quinas’.

Pese al revés, a sus 36 años, serresiete, consiguió cinco goles y se despidió como goleador de la presente edición. Solo un gol es la diferencia con el delantero de República Checa, Patrik Schick, quien marcha segundo y aún está en competencia.

Este fue el quinto torneo consecutivo disputado por Cristiano, luego de tomar parte en las ediciones de: 2004, 2008, 2012 y 2016. Por supuesto, en todas consiguió anotar.

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today."

🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle…#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021