De Ligt se siente responsable de la eliminación de Países Bajos de la Eurocopa

Matthijs de Ligt es animado por uno de sus compañeros después de salir expulsado del partido contra República Checa. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Tenía la acción bajo control. Llega la pelota y la dejo botar. Me caigo al suelo y soy empujado, lo que me obliga a ayudarme de mis manos” y tocar la pelota, detalló el central de la Juventus, que era el último defensor, algo que conlleva expulsión.

“Ese momento cambia las cosas y me siento responsable. He visto cómo los chicos han peleado luego y estoy orgulloso”, añadió. “Pero me siento mal por esta acción”, terminó.

“La expulsión de Matthijs ha puesto las cosas más difíciles”, dijo de su lado Georginio Wijnaldum, también a la cadena NOS. Pero “nos hemos olvidado de crearnos ocasiones”, afirmó, autocrítico, el capitán.

Países Bajos no realizó ningún tiro a puerta en todo el duelo.

“Empezamos el torneo siendo muy convincentes en la fase de grupos, después de muchas críticas (por el sistema) en los partidos de preparación”, continuó el nuevo futbolista del París SG.

“Eso nos dio confianza, lo que hace la derrota de esta noche muy dolorosa. Esta noche hemos mostrado demasiado poco”, lamentó el exjugador del Liverpool.