Logo del Mundial 2026: las críticas y los memes del diseño oficial que presentó la FIFA

En un evento celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos, y con la presencia de su presidente Gianni Infantino, la máxima organización del futbol mundial presentó la campaña WE ARE 26 (Somos 26).

El de 2026 será el primer Mundial que tenga 48 equipos en lugar de los 32 actuales y la primera ocasión en que el mayor evento futbolístico del planeta se celebre en tres países.

Pero de esta ceremonia lo que más acaparó la atención fue el logo del Mundial, al cual le llovieron críticas y las redes se llenaron de memes.

— Mauricio Gutiérrez (@MGutierrezNFL) May 18, 2023

Carente de identidad, de personalidad. No transmite absolutamente nada.

Tan buenos diseñadores en México, EEUU y Canadá y me salen con que este es el logo oficial del Mundial del 2026, no me la creo. pic.twitter.com/xgQEd9yGzi

— Alejandro Johnson C. (@alexjohnsonc) May 18, 2023