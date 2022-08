Los memes no perdonan a Lewandowski en el empate del Barcelona ante el Rayo Vallecano en su estreno liguero

Salió el Rayo muy atrevido de inicio, yendo a buscar al Barça arriba, pero con el paso de los minutos se fue acomodando atrás, poco exigido por los azulgranas, que se mostraban cada vez más insistentes en la fase ofensiva, pero faltos de precisión en el último pase y puntería en el remate.

Lewandowski batió a Dimitrievski en el primer balón que tocó como ‘9’, a los doce minutos, pero había recibido de Dembélé en claro fuera de juego.

El gol anulado al ‘killer’ polaco casi fue la llegada más clara de los locales en la primera mitad. Con permiso de Rapinha, otro fichaje que fue titular, Dembélé y Pedri, quienes también intentaron poner a prueba, sin éxito, al meta visitante.

Hernández Hernández le anulaba un gol a Kessie por fuera de juego al filo del tiempo reglamentario, y otro por el mismo motivo a Falcao, después de que Ter Stegen evitara el tanto de Salvi ya en el descuento.

El Rayo aguantaba el tipo hasta el final ante un Barcelona que ha empezado la era Lewandowski sin gol y cediendo sus dos primeros puntos como local.

