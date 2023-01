Los niños siempre dicen la verdad: El divertido momento que Gerard Piqué y su hijo protagonizaron en una transmisión

Si Piqué ya nos caía bien, su hijo Milan salió todavía más carismático y divertido 🤩

ES UN AMOR 🫶🏼 📹 Kings League pic.twitter.com/vrHda8KOK6 — W Deportes (@deportesWRADIO) January 7, 2023

Sin embargo, el momento que llamó la atención de todos fue cuando el pequeño delató en vivo a su padre, ya que este había dicho que no había dormido en la noche a lo que el hijo mayor del ex jugador del Barcelona contestó: “Te he visto dormir toda la noche”, lo cual provocó la risa de las demás personas.

El mismo Gerard Piqué no pudo evitar reírse para luego pedirle a Milán que “no dijera más”, y finalmente admitió que si duerme, pero “poco”.