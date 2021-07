Luis Enrique: Soy un líder, pero los importantes están dentro del campo

El seleccionador español de futbol, Luis Enrique Martínez, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en Londres. (Foto Prensa Libre: EFE).

“Soy un líder, es evidente, pero estoy fuera del campo. El mérito es de ellos”, afirmó. Nada más llegar a Londres, Luis Enrique compareció de forma telemática ante la prensa. Sin ningún ánimo de revancha ante un país al que adora como Italia, bromista al recordar el codazo de Mauro Tassotti que le rompió la nariz en el Mundial de Estados Unidos de 1994: “Hace tantos años que pasó que yo creo que me quedó la nariz hasta mejor”.

“Pude hablar varias veces con Tassotti estos años y encontré una persona honesta y buena que trabaja ahora de segundo entrenador en Ucrania. Forma parte del pasado, de nuestra historia futbolística, seguro que a los dos nos gustaría que hubiese sido diferente aquel momento. Tengo muy buen recuerdo de mi instancia en Italia y de la gente italiana. Es un partido que no tiene nada que ver, un partido muy bonito de semifinales”, manifestó.

Sin una gran estrella que asuma el liderazgo pero con Sergio Busquets ejerciendo como nuevo capitán ante la ausencia de Sergio Ramos, Luis Enrique extendió a todo su grupo el mérito de lo conseguido hasta la fecha.

“Soy un líder, es evidente, pero estoy fuera del campo. Los líderes importantes están dentro del campo y los que no participan y siguen siendo líderes. Lo difícil es lo que hacen los jugadores. Si aparecemos en la final será mérito de ellos”, aseguró.

“Es cierto que no somos una selección con experiencia, aunque la hemos ido adquiriendo en el torneo. Pasar los cuartos como hicimos, mereciéndolo porque no merecimos llegar a los penaltis, es positivo. Tenemos la gran oportunidad de que una selección como la nuestra juegue una final”, manifestó.

Luis Enrique lamentó no haber podido entrenar en Wembley, en un momento especial para sus jugadores, en la víspera de las semifinales, pero la UEFA lo pidió para preservar el estado del césped del estadio, que ya ha acogido muchos partidos de la Eurocopa y en el que se disputarán los tres duelos decisivos.

En un momento tan señalado, el técnico asturiano mostró su felicidad por dirigir a la selección española y su deseo de continuar muchos años en el cargo: “Fue un placer representar a España como jugador y como entrenador estoy encantado. Tengo contrato y me siento superrespaldado”.

🗣️ @LUISENRIQUE21: “He sido cercano con los jugadores toda mi vida. Es una de las cosas que más me gusta, empaparme de su juventud e inculcarles mi idea de fútbol". ➡️ "No les preguntes a ellos porque todos quieren jugar y me hacen la pelota. #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/W9NQomvIme — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 5, 2021

“El primer día que llegué dije que me gustaría traer jugadores que volarán, independientemente de donde juegan y la edad que tengan. Es lo que haré en toda mi trayectoria en la selección”, añadió mostrando el camino que seguirá.

Cómo vencer a Italia en una semifinal en la que será clave la pugna por el balón y pasar a un plan B si España no tiene la posesión que acostumbra, son algunas de sus preocupaciones.

“La pugna por el balón es una de las primeras cuestiones, somos líderes en registro de posesión pero ellos son una selección que hace uso y disfrute del balón. Será la primera batalla por conquistar. Ellos se pueden adaptar a jugar sin balón aunque son más fuertes con él. Nosotros lo queremos, lo necesitamos, si tenemos que jugar a otra cosa nos adaptaríamos pero preferimos tener la posesión”, analizó.

“Durante el partido vamos a tener que defender más que contra otras selecciones, espero que no sea así pero nos podemos adaptar. Preferimos seguir con nuestra filosofía hasta que no vea a un equipo con capacidad para quitarnos el balón. Italia puede hacerlo y tenemos un plan b que no voy a desvelar”, añadió.

🗣️ @LUISENRIQUE21: “Todos los equipos y todas las selecciones mantienen un bloque en la zona central. Es una norma general en el fútbol". ➡️ "Vamos a intentar con nuestros extremos abiertos que el campo sea lo más grande posible".#SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/yA1VvpkfCC — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 5, 2021

Otro factor importante que trabaja el cuerpo técnico de la selección española horas antes del partido es el psicológico. Luis Enrique espera que el exceso de ganas por jugar un partido de tal dimensión no juegue en contra de sus futbolistas.

“Junto al psicólogo comentamos con los jugadores la importancia de llegar con la motivación justa. A estos partidos se suele ir sobreexcitado. Lo intentamos evitar como ya ocurrió en el tercer partido de grupo, octavos y cuartos. Les pido que se centren en el terreno de juego. Muchos son jóvenes pero tienen experiencia en este tipo de partidos porque juegan en equipos de mucho nivel. Les hace mucha ilusión jugarlo representando al país. Espero que estemos a la altura y podamos dar una alegría”, sentenció. EFE