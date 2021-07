Luis Figo rompe el silencio sobre audios en que lo critica Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Los audios que reveló el diario español El Confidencial siguen dando de qué hablar y el primero que ha roto el silencio respecto de ellos es Luis Figo, el portugués que no solo jugó en el Real Madrid, sino también en el FC Barcelona. Las declaraciones las dio luego del Clásico de Leyendas que jugaron en Israel el 20 de julio.

En los audios que publicó el medio hispano se escucha a Florentino Pérez decir: “Hemos creado un futbol espectacular hasta que estos hijos de p… se han cansado. Figo es el que jode el vestuario. Ha sido un hijo de p… como el chico éste, Raúl. Los dos más malos han sido Figo y Raúl”, dijo Pérez en 2006.

“Creo que en una conversación privada se pueden tener expresiones que son fuera de contexto. Yo he tenido oportunidad de hablar con él y se ha excusado conmigo así que es un asunto cerrado”, dijo el exjugador madridista en Israel luego de participar en Tel Aviv, Israel, en el duelo entre leyendas del Real Madrid y el Barcelona, que ganaron los primeros por 3-2.

“Es una conversación privada en la que se ha excusado, así que para mi es asunto cerrado”, insistió la estrella portuguesa.

El exjugador de 48 años fue uno de los señalados por Florentino Pérez en los audios que reveló El Confidencial. Además criticó a Iker Casillas, Raúl, José Mourinho, Vicente del Bosque y hasta el propio Cristiano Ronaldo de quien dijo que era un imbécil.

Sobre Casillas dijo: “No es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido”, se escucha en uno de los audios publicados por El Confidencial.

Agregó: “Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, dice Pérez en ese audio que ahora se ha convertido en un dolor de cabeza para el presidente del Real.

En el audio que reveló El Confidencial se le escucha decir sobre Cristiano Ronaldo: “Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial. ¿Por qué crees que hace esa tontería?”

En su defensa, el presidente del club blanco expresó en un comunicado: “Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por (el periodista) D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito”.

*Con información de EFE