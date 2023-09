Luis Rubiales se pronuncia tras la suspensión de la Fifa y admite “errores evidentes”, pero afirma tratos injustos

“El pasado día 20 de agosto cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad” dicen las primeras líneas del pronunciamiento de Rubiales.

Mas abajo se lee: “He aprendido que por grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, incluso cuando se GANA UN MUNDIAL, a los dirigentes deportivos se nos debe exigir un comportamiento ejemplar, y el mío no lo fue“.

En su pronunciamiento Rubiales afirma que existió el consentimiento en ambas partes y en los “afectuosos gestos” entre él y las jugadoras, especialmente durante el momento en el que da el beso a Jenni Hermoso.

Por su parte, el suspendido presidente detalla que “se han aportado y se seguirán aportando las pruebas pertinentes que acreditan la realidad de lo ocurrido“, además que se ha puesto a disposición de la Fifa para defender su postura para demostrar su “honorabilidad”.

“Durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial“.

“Voy a seguir defendiéndome para demostrar la verdad…..Siento que se me ha tratado de juzgar injustamente por medios y políticos. Esto no le debería volver a ocurrir a nadie“, culmina el comunicado.