“La única forma de pararlo sería dándole 10 bananas para comer”, periodista despedido por comentario racista contra Lukaku

“Actualmente no veo en Italia un jugador como Lukaku. En ningún equipo, ni en la Juve, ni en el Inter, ni en el Milán, ni en la Roma, ni en la Lazio… no hay nadie más fuerte, a mi me gusta muchísimo. Te cambia todo el equipo. Si va al uno contra uno estás muerto, te caes al suelo. La única forma de pararlo sería dándole 10 bananas para comer”, aseguró el periodista italiano Luciano Passirani.

A pesar de sus halagos para el estilo de juego del internacional belga, Passirani se extralimitó a comparar a Lukaku con un primate.

Después del inapropiado comentario, Passirani fue despedido por el director del canal deportivo Top Calcio.

El racismo ha estado a la orden del día en el futbol italiano, donde Lukaku ya había sido víctima de los insultos del público, por ejemplo contra el Cagliari en la jornada dos, los tifosi imitaron los gritos de un mono cuando el belga cobró un penalti, el cual significó el 1-2 en favor del equipo nerazzurro.

Este es el video del comentario racista del periodista italiano Luciano Passirani:

Los grupos de ultras de los equipos italianos han sido los que han llevado el estandarte del racismo en el futbol italiano, en donde los jugadores de ascendencia africana han sido el blanco de burlas por su color de piel.

