Luz: la conmovedora historia detrás de la camiseta de Marcos “el Huevo” Acuña en la final de la Copa América

Marcos Acuña posa con Leo Messi y la Copa América que ganaron el sábado 10 de julio ante Brasil. Foto Prensa Libre: Redes.

Marcos Acuña tiene 29 años y podría decirse que es un jugador consagrado de la Argentina. El sábado 11 de julio ganó la Copa América después de 28 años de sequía. Lo logró de la mano de Leo Messi y Ángel Di María.

El jugador del Sevilla, antes de Ferro Carril Oeste, Racing Club de Avellaneda y Sporting CP de Portugal, dejó por un lado la celebración que merecía haber ganado la Copa América y no se vistió con la playera conmemorativa.

Optó por dedicarle un tierno y hermoso mensaje a un amigo suyo, un fotógrafo a quien conoció en Racing y hace poco pasó un momento doloroso.

Durante los festejos surgió que Luz, la hija de su amigo y fotógrafo de Racing Club, Fabián De Ciria, falleció en mayo pasado a los 15 años.

El futbolista quiso respaldarlo en este momento tan doloroso y mandó a hacerse una playera blanca con una mariposa roja en el pecho y abajo de esta el nombre Luz, para tenerla debajo y exhibirla en cualquier momento del juego. Y así lo hizo. Y no fue en cualquier momento, fue después de haber ganado la Copa América.

La historia la reveló el músico y conductor de radio Juan Roleri en su cuenta de Twitter. Y así comenzó a crecer esta tierna historia vinculada con el futbol.

Les cuento algo realmente hermoso: El Huevo Acuña fue el único que tenía otra remera, una remera con una mariposa y el nombre “Luz” Luz era la hijita del fotógrafo de Racing Fabi de Ciria que falleció hace solo 2 meses. Crack adentro y afuera de la cancha el Huevo 🇦🇷🏆🤍 pic.twitter.com/49qPDAMwTZ — Juan Roleri 🎹 (@juanroleri) July 11, 2021

Conmovido por el dolor de su amigo, “el Huevo” Acuña recordó a Luz en su momento de mayor gloria. El fotógrafo, de inmediato, le respondió en su cuenta de Instagram: “Qué te puedo decir amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho, campeón”.

Acuña le respondió: “Te quiero mucho, amigo”.

Según el medio Crónica Acuña nació en Zapala, Neuquén en 1991. Su apodo tiene que ver con sus amigos de infancia cuando jugaban en campos de tierra y piedra. En cada caída le salían chichones y desde entonces, el Huevo.

Debutó en la Primera B Nacional en el 2011 en Ferro Carril Oeste en un partido ante CAI de Comodoro Rivadavia. Ahora milita en el Sevilla de España.