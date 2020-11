Manchester City, una goleada por 5-0 y el homenaje a Maradona con el “gol de todos los tiempos”

Pese a sus problemas de regularidad esta temporada en el campeonato inglés, el equipo que entrena Pep Guardiola no tuvo ningún problema en superar a un equipo que pelea por salir de la zona baja de la clasificación, en un partido en el que la figura fue Riyad Mahrez.

El delantero argelino anotó un triplete (6, 22 y 69), mientras que los autores de los otros dos goles fueron el francés Benjamin Mendy (41) y el español Ferran Torres, que volvió a demostrar que se encuentra muy inspirado de cara al gol.

Antes del partido, pese a la falta de público en las gradas por la pandemia, los jugadores de ambos equipos y el trío arbitral se reunieron alrededor del círculo central para guardar un minuto de silencio en homenaje a Diego Maradona.

Los protagonistas del encuentro rompieron a aplaudir cuando por los videomarcadores se mostró la foto de la leyenda del fútbol argentino, fallecido el pasado miércoles a los 60 años, y su famoso segundo gol contra Inglaterra en el Mundial de México-1986.

Con esta victoria, el City suma 15 puntos y se coloca a 6 del Liverpool que, con dos goles anulados a través del VAR, empató 1-1 en su visita al Brighton (16º), que logró su gol en la prolongación.

Después de una primera parte en la que el árbitro anuló a través del VAR un gol a los Reds por un fuera de juego milimétrico (34) de Mohamed Salah, el vigente campeón de la Premier se puso por delante a la hora de juego con un tanto del portugués Diogo Jota, que acertó con un disparo raso y preciso.

De nuevo un fuera de juego señalado con el VAR supuso la anulación de un tanto de los Reds, en este caso de Sadio Mané (82), que había empezado el partido en el banquillo.

💙 Remembering one of the greatest, Diego Maradona! #MCFC | @ManCity | #ManCity pic.twitter.com/KCvS3dizYM

— WeAreManCity (@WeAreMCFC) November 28, 2020