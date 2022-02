Manchester United no pasa del empate ante colista y sale del Top 4

Pero el United perdonó y el Burnley, en su primer disparo a puerta en todo el partido, empató por medio de Jay Rodriguez (47).

Pese a la entrada en la cancha del portugués Cristiano Ronaldo, a quien su entrenador había dado descanso, no solo no mejoró la situación del United, sino que si no es por el portero David de Gea, los ‘Red Devils’ se hubiesen vuelto a casa incluso sin el punto finalmente obtenido.

Tras 24 jornadas, el United suma 39 puntos, a 8 del podio que cierra un Chelsea que disputó su partido a mediados de enero ya que se encuentra en Emiratos disputando el Mundial de Clubes.

Peor, el United sale del Top 4, es decir, de la zona de clasificación para la Liga de Campeones, en detrimento del West Ham, que en otro partido del martes derrotó por 1-0 al Watford (19º) con un solitario tanto de Jarrod Bowen (68), que deja al equipo londinense con 40 puntos en la tabla.

En duelo de equipos históricos por evitar el descenso, el Newcastle (17º), que se ha reforzado mucho en el mercado de enero gracias a los dólares de sus nuevos propietarios sauditas, derrotó por 3-1 al Everton (16º).

El Newcastle comenzó perdiendo después del autogol anotado por Jamal Lascelles (36), pero empató inmediatamente después por medio de otro gol en contra, esta vez de Mason Holgate (37).

En la segunda parte, Ryan Fraser (56) y Kieran Trippier (80), uno de los fichajes de enero (procedente del Atlético de Madrid) dieron la vuelta al marcador y una victoria que saca al Newcastle de la zona de descenso, al menos provisionalmente.