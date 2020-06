Marcelo celebra con homenaje a la lucha antirracista y a George Floyd

Nada más marcar su tanto (37), el brasileño puso rodilla en tierra y levantó el puño para celebrar el gol y mostrar su sentimiento con el gesto repetido por todo el mundo en las últimas semanas en apoyo al movimiento antirracista ‘Black Lives Matter'”.

El gesto fue popularizado en 2016 por el jugador de la NFL (Liga de Fútbol Americano), Colin Kaepernick, convertido en portavoz de las protestas en Estados Unidos contra la violencia policial, en particular contra las minorías de color.

Marcelo mostró este apoyo al movimiento antirracista en el partido que el Real Madrid dominaba por 3-0 al Eibar, al descanso.

El pasado 9 de junio, el equipo del Valencia ya había posado al completo rodilla en tierra en señal de homenaje a Floyd.

Real Madrid defender Marcelo takes a knee after scoring the third goal for Real Madrid vs SD Eibar

