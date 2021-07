Marquinhos dice que final Brasil-Argentina será como guerra o pelea de boxeo

“Es de los partidos que cualquiera quiere disputar, un partido grande, especialmente tratándose de una final y de un clásico con Argentina. Por eso estamos muy ansiosos y con muchas ganas de actuar”, aseguró el defensa del PSG francés en una rueda de prensa.

El brasileño se refirió Lionel Messi como “una fiera que realmente puede desequilibrar el partido” pero aclaró que Brasil tiene que tener cuidado no sólo con él, sino con todos los demás jugadores argentinos.

“Tenemos un respeto y una admiración muy grande por Messi pero esa admiración la vamos a dejar de lado porque defenderemos lo nuestro. Será una guerra y el que esté más fuerte vencerá. Por más que nos guste ese jugador y su talento, vamos a defender nuestros intereses”, dijo.

“Argentina realmente está jugando muy bien y están concentrados. Vamos a analizar el adversario para neutralizar sus puntos fuertes. Messi es uno de los puntos fuertes de Argentina y nuestra misión será dificultarle el juego. Sabemos que es difícil que un defensor haga eso pero es posible montar un sistema defensivo que permita anular lo máximo posible sus acciones, no sólo las de Messi, sino las de toda Argentina. No podemos pensar sólo en Messi”, afirmó.

Aseguró que entiende cuando la prensa y los hinchas dicen que Messi merece ganar el título por su historia con la selección argentina pero que, en su opinión, todos los que estén en la cancha en la final merecen el título.

“Estoy seguro que todos los que estarán en la cancha merecen el título. Todos lucharon y trabajaron. Pasamos 46 días aislados y metidos en una burbuja sanitaria sin ver a nuestros hijos y familias, y eso nos hace merecedores del título”, afirmó.

“El que esté mejor levantará el título y espero que sea Brasil porque, así como Argentina tiene a Messi, nosotros tenemos a Neymar que también merece el título porque se perdió la pasada Copa América y tiene muchas ganas de ganar ésta”, dijo al recordar que la estrella de la selección brasileña sufrió una lesión en vísperas del torneo que la Canarinha conquistó en casa en 2019.

El zaguero recordó que tiene grandes amigos en la selección argentina, principalmente sus compañeros de club, pero aclaró que, independiente de esa relación, en la final serán adversarios y cada uno buscará su objetivo.

“La final será un gran partido e invito a todo el mundo a verlo, porque tendrá muchas emociones y grandes jugadores en la cancha de los dos equipos, no sólo Messi y Neymar”, dijo.

Para Marquinhos un Brasil-Argentina es mucho más que un partido de fútbol. “Desde niño era el partido que soñaba ver en TV y el que quería disputar algún día. Eso muestra lo que significa un Brasil-Argentina, especialmente por la historia que tiene y los jugadores que fueron sus protagonistas, como Pelé, Zico, Ronaldo y Rivaldo por Brasil, o Maradona y Messi por el argentino”, dijo.

