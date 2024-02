Martin Odegaard retrata la victoria del Arsenal contra el Liverpool que los pone en la lucha por la Premier

Fue un triunfo sin brillo, dominador y asentado en un error entre Van Dijk y Alisson en la segunda parte que dejaron a puerta vacía a Martinelli para que sellara los tres puntos.

Aun sin Mohamed Salah, lesionado, el equipo de Jürgen Klopp jugó un partido demasiado pasivo, como sabiéndose inferior y lejos de quienes ganaron 0-2 en el mismo escenario hace menos de un mes en la FA Cup.

El dominio de los de Arteta se transformó en gol muy pronto, a los catorce minutos, cuando Zinchenko rompió hacia el interior, encontró a Martin Odegaard en la posición del ’10’ y el noruego desarmó la línea defensiva del Liverpool con un toque de primeras que dejó solo a Kai Havertz.

El alemán, familiar con el desatino, erró el mano a mano ante Alisson, pero el rechace le cayó a Saka para que marcara a placer. Era un gol merecido y que marcó la tranquilidad de la primera parte.

El Liverpool ni estaba, hasta que en los treinta segundos finales del tiempo añadido una calamidad le regaló el empate. William Saliba protegió un balón sobre Luis Díaz dentro del área, pero el colombiano le cuerpeó y le robó la cartera. Llegó a tocar con la puntera y su remate tocó en una mano de Gabriel y se coló en la portería. De la nada, el Liverpool sacó oro.

Martin Odegaard, moments like this are what football’s all about ❤️ pic.twitter.com/m6Yl67Acvj

— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) February 4, 2024