Martino y el Inter Miami celebran a Messi en su regreso tras ganar el Balón de Oro

Messi intercambió un sentido abrazo con su entrenador, el ‘Tata’ Martino, y recibió además un ‘pasillo’ de sus compañeros.

El astro argentino es el primer jugador en activo en la historia de la MLS capaz de ganar el Balón de Oro y el cuarto en absoluto de la liga estadounidense.

El brasileño Ricardo Kaká, el alemán Lothar Matthaus y el búlgaro Hristo Stoichkov fueron los otros tres ganadores del Balón de Oro que compitieron en la MLS, aunque habían ganado ese galardón individual años antes de llegar a Estados Unidos.

El Inter Miami, campeón de la Leagues Cup este año, ya terminó su temporada al no clasificarse para los ‘playoffs’ de la MLS.

