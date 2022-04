Mbappé enciende la mecha sobre su futuro y asegura que es feliz jugando con Messi

“No quiero equivocarme”, añadió, asegurando no haber “tomado mi decisión. Sé que para la gente está tardando, me hablan de ello todos los días…”.

Prudente a la hora de hablar

Mbappé no suele dejar al azar sus declaraciones y sabía perfectamente que los medios de comunicación estarían en ebullición y Mbappé repitió:

“No, no he elegido, no he tomado mi decisión, reflexiono, hay nuevos elementos, muchos parámetros”.