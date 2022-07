‘Me da pena que no me aprovechen’ Hugo Sánchez levanta la mano para presidir la Federación Mexicana de Futbol

Según la prensa mexicana, esta es una de las peores crisis históricas, la cual ya pasó factura con el despido de Gerardo Torrado quien era el director de la Comisión de Selecciones.

Ante todo esto, Hugo Sánchez levanta la mano para tomar las riendas y buscar levantar de este mal momento al futbol mexicano y limpiar la mala imagen tras los dos últimos descalabros sufridos.

El legendario goleador del Real Madrid se postuló para convertirse en la cabeza de la Federación Mexicana de Futbol junto con Rafael Márquez quien sería el jerarca de la Liga BBVA MX.

“Si queremos hacer una reestructuración realmente importante en el futbol mexicano pues habrá que mover cabezas y traer a gente que tenga el conocimiento y la capacidad. Sería cuestión de hacer una junta de los dueños de los equipos y poner a gente que realmente viva del futbol y para el futbol. Yo me tomé un atrevimiento, no es que sea lo mejor, pero puede ser una idea… ¿Qué les parecería que Hugo Sánchez sea presidente de la Federación y Rafa Márquez sea el presidente de la Liga MX? nosotros dominamos situaciones de lo que realmente es la esencia, el futbol”, aseguró.

A pesar de que esto podría generarle muchas críticas, Sánchez dejó más que claro que es lo que menos le importa, porque su enfoque central es mejorar el futbol de su país.

“No me importa (las críticas), ahora estoy en una edad en la cual me da lo mismo. Yo lo que creo que debemos hacer en México es reaccionar porque no podemos quedarnos callados y estar esperando a que pasen los años y siga lo mismo. Hay que revolucionar situaciones que no se están haciendo bien, tenemos que reaccionar. Yo no quiero dejarle a mis hijas y a mis nietos un país así, yo quiero que el futbol y el deporte en México sean mejores”, añadió.

El exatacante puso el dedo en la llaga al hablar de las personas que ocupan cargos dirigenciales en el futbol mexicano sin tener la experiencia requerida o, incluso, el mínimo conocimiento para desempeñar las funciones que su cargo conlleva.

“Me da tristeza que en los puestos más importantes que hay en México no estén los mejores de su especialidad. Me da pena que no me aprovechen a mí, me da pena que no aprovechen a Rafa Márquez y a muchos otros deportistas mexicanos en puestos que podríamos estar sin realmente necesitar dinero, sino más bien queremos contribuir y colaborar. Ojalá que haya una revolución deportiva y que la gente que esté en los puestos sean los que merecen realmente estar, sin querer llevarse un trozo del pastel sin merecerlo”, puntualizó.