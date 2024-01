“Me dijeron que me apuñalarían”: Jenni Hermoso dijo que recibió amenazas tras polémica con Luis Rubiales

La entrevista, fiel al estilo de Calleja, se alejó de lo tradicional y llevó a la futbolista por un viaje a Islandia, y la primera pregunta fue una inesperada, ya que el conductor optó por consultar el por qué Hermoso aceptó la charla.

“Esto es de las cosas de la lista que hay que hacer en la vida estaba Planeta Calleja. Porque para mí no es como una entrevista o así, sino que es disfrutar de la vida, del viaje y, sobre todo, de poder expresarme libremente sin ningún miedo a nada“, afirmó Hermoso.

Tras la primera introducción, Calleja preguntó a Hermoso sobre su situación actual tras lo vivido los últimos meses.

“Yo digo que tengo en mi espalda una coraza de acero que ha aguantado mucho. Estoy fuerte, me siento una chica muy fuerte ahora mismo. Creo que todo lo que he vivido, todo lo que me ha tocado vivir, me ha hecho crear una Jenni Hermoso que me gusta“, apuntó la española e insistió en decir que lo ocurrido después del Mundial se hizo más fuerte.

“Ha sido una de las peores cosas que me han pasado en mi vida, si no la peor. Y ha sido muy difícil gestionarlo“, admitió.

En una temática algo más personal, Hermoso compartió sobre sus orígenes y que desde siempre le encantó jugar al deporte del balón, pese a que hubo una época en donde no “era habitual ver niñas jugando al futbol”.

“Nosotras no teníamos referentes femeninos, no veíamos futbol femenino, no me imaginaba jugar en estadios porque nunca lo veíamos. Yo recuerdo jugar siempre con niños. La anécdota que siempre cuento es que tengo el tabique de la nariz un poco desviado porque de pequeña, jugando un partido, en un balón aéreo, un niño en vez de rematar el balón remató mi nariz”, expresó.

Las amenazas por redes

Sobre la gran brecha salarial que existe entre el futbol masculino y el femenino, Calleja le consultó sobre cuánto puede llegar a ganar una de las mejores jugadoras del mundo, y Hermoso confesó que “una de las jugadoras que más puede cobrar es alrededor de un millón de euros al año”, y prosiguió a decir que “nunca hemos dicho quiero cobrar como Leo Messi, sólo queríamos unos mínimos, que una jugadora tuviese un salario mínimo anual que le permitiera vivir del futbol. Hay muchas jugadoras que trabajaban por la mañana y luego entrenaban por la tarde. Creo que somos muy pocas las privilegiadas, porque me incluyo, que podemos vivir del futbol”.

“Pedimos lo mínimo para poder rendir y ser futbolistas”, sentenció.

Jenni Hermoso también confesó que después de la polémica con el beso que le dio Luis Rubiales, ha recibido más ataques en redes sociales de los llamados “haters”.

🎙️ Jenni Hermoso en @Planeta_Calleja: 🗣️”Nadie tiene un manuscrito de cómo se debe sentir alguien que le han hecho algo. Me han dicho de todo, me han amenazado, me insultaban… por seguir sonriendo, por seguir viviendo” 🗣️”No quiere decir que te pase algo y yo tenga que ir en… pic.twitter.com/MqeQzZez8r — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) January 15, 2024

“Lo más fuerte que me han dicho ha sido ‘como te vea por la calle te apuñalo’. También me han deseado que me rompa las rodillas, me han insultado… Y eso es difícil de gestionar”. “Yo me imagino a esa persona que me está insultando que está en el baño cagando. Entonces, yo lo que hago es leerlo cuando también estoy en el baño“, finalizó.