Megan Rapinoe explota: los argumentos de US Soccer en pleito salarial son “misóginos”

Hace casi un año las jugadoras presentaron una demanda para recibir las mismas ganancias que la selección masculina y reclamaron un pago retroactivo de US$66 millones en virtud de la Ley de Igualdad de Salario, a lo que US Soccer se opone.

En un expediente presentado el martes en este caso ante una corte federal de Los Ángeles, la federación argumentó que las condiciones hostiles que afronta la selección masculina cuando juega en canchas de México o Centroamérica “no se comparan con nada de lo que la selección femenina debe enfrentar”.

La federación también sostuvo que “el trabajo de un jugador (de la selección masculina) requiere un nivel más alto de destreza basado en velocidad y fuerza que una jugadora” de la femenina, además de subrayar que el equipo de hombres aporta más audiencia e ingresos televisivos a la federación que el de mujeres.

“De alguna manera hemos sentido que esos son algunos de los sentimientos que ha habido como trasfondo por un largo tiempo”, respondió este jueves Rapinoe en declaraciones a ESPN. “Pero ver eso como argumento tan descaradamente misógino y sexista contra nosotras es realmente decepcionante”.

Rapinoe hizo estas declaraciones un día después de levantar con su selección el trofeo de la SheBelieves Cup, en el que Estados Unidos logró victorias frente a sus tres rivales.

El comisionado de la Liga estadounidense de futbol (MLS), Don Garber, también reprobó el jueves los argumentos de la federación diciendo que le dejaron “sorprendido y enfadado”.

Le expresé a Carlos Cordeiro, presidente de US Soccer, “en términos inequívocos lo inaceptables y ofensivas que me parecían las declaraciones en ese expediente”, dijo Garber en un comunicado.

Después de recibir críticas también de Coca-Cola, un patrocinador de la selección, Cordeiro ofreció disculpas por “la ofensa y el dolor causado” por el contenido del documento enviado a la corte.

Tanto la selección femenina como la federación han solicitado un juicio sumario a su favor para resolver la demanda antes de que empiece el proceso el 5 de mayo.

