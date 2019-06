Megan Rapinoe se niega a cantar el himno de EE.UU. y le envía mensaje a Donald Trump

Rapione se negó a cantar el Himno de Estados Unidos en el partido de cuartos de final de la cita mundialista que le ganaron 2-1 a España.

Desde el 2016 la capitana de la selección de Estados Unidos se unió a las protestas contra el racismo y la brutalidad policiaca que inició el jugador de futbol americano Colin Kaepernick.

Antes Rapinoe se arrodillaba, pero la Federación estadounidense de futbol la obliga a mantenerse de pie.

Es “poco apropiado”, aseguró Donald Trump al programa The Hill sobre la negativa de Rapinoe a no cantar el himno estadounidense.

Te puede interesar: Italia vence a China y continúa su sueño en el Mundial femenino

En anteriores ocasiones la futbolista habló sobre su solidaridad con esta iniciativa contra el racismo: “No he experimentado la brutalidad policial, ni racismo, ni nada parecido a ver el cuerpo de un familiar muerto en la calle. Pero no puedo permanecer como si nada cuando hay gente en este país que tiene que lidiar con este tipo de cosas”, indicó en esa ocasión Rapinoe.

A player that does not support the USA is not deserving to wear the flag colors on their uniform. Black stain for @USWNT with Rapinoe as captain not singing national anthem. pic.twitter.com/7YSKL2m4LJ

— Michael Rizk (@mikerizk) June 24, 2019