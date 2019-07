Megan Rapinoe y Alex Morgan encabezan a las candidatas al The Best

View this post on Instagram

New we can reveal the candidates for #TheBest FIFA Women's Player 2019 🏆
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Lucy Bronze (Olympique Lyonnais)
🇺🇸 Julie Ertz (Chicago Red Stars)
🇳🇴 Caroline Graham Hansen (Wolfsburg / FC Barcelona)
🇳🇴 Ada Hegerberg (Olympique Lyonnais)
🇫🇷 Amandine Henry (Olympique Lyonnais)
🇦🇺 Sam Kerr (Chicago Red Stars / Perth Glory)
🇺🇸 Rose Lavelle (Washington Spirit)
🇳🇱 Vivianne Miedema (Arsenal)
🇺🇸 Alex Morgan (Orlando Pride)
🇺🇸 Megan Rapinoe (Reign FC)
🇫🇷 Wendie Renard (Olympique Lyonnais)
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ellen White (Birmingham City / Manchester City)