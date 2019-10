Messi 10: La mágica manera en la que 46 artistas de Cirque du Soleil convirtieron un escenario en un enorme campo de futbol

Equilibristas, trapecistas, forzudos y acróbatas invaden el escenario mientras el público se debate entre contener el aliento o taparse los ojos y, cuando la tensión es tanta que puede cortarse con un cuchillo, cae una bandera gigante, la misma en la que ondea un enorme número 10 del crack de FC Barcelona.

Sobre un escenario que imita un campo de futbol, con gradas a cada lado para simular un estadio, un elenco de 46 artistas desfilan ante un público absorto e incrédulo, que no logra contener los “¡ays! y “¡uys!” a cada voltereta imposible.

La velocidad, el equilibrio, la visión y la persistencia características de Messi acompañan al espectador a lo largo de los números para acercarlo así un poco más a las cualidades que han hecho del futbolista argentino uno de los mejores jugadores del mundo.

