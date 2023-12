Messi, Antonela y sus tres hijos aterrizan en Rosario para celebrar Navidad, Año Nuevo y la boda de la menor de las Roccuzzo

Una vez en su residencia en el barrio privado de Funes, Messi se reunió con familiares para compartir este tiempo de descanso. Es importante señalar que, a pesar de disfrutar de sus vacaciones, el jugador de 36 años aguardó pacientemente el cierre del ciclo lectivo de sus hijos en los Estados Unidos antes de emprender el viaje.

Leo Messi arrives at the Inter Miami academy with his son Thiago! pic.twitter.com/xS5sVAXblf

La crónica rosarina revela que el próximo evento familiar destacado será el matrimonio de Carla Roccuzzo, hermana menor de Antonela, programado para el próximo sábado. Carla, de 31 años y cirujana de profesión, celebrará su unión con un colega de la misma especialidad. La conexión familiar y los lazos en Rosario añaden un matiz especial a este acontecimiento, evocando recuerdos del propio matrimonio de Messi y Antonela en 2017.

En estos días en Rosario, se anticipa una reunión antes de fin de año con el entrenador Lionel Scaloni, quien ha planteado incertidumbres sobre su continuidad en el cargo. La charla entre el capitán del seleccionado y el técnico será crucial en medio de las especulaciones.

Leo Messi has just landed at Rosario, Argentina to celebrate the holidays with his family! 🎄 pic.twitter.com/phu67RWKP7

Una vez retorne a los Estados Unidos, Messi se sumergirá en la pretemporada con el Inter Miami, equipo en el que espera dejar su huella en la Major League Soccer (MLS) en 2024. Con una mentalidad competitiva inquebrantable, el futbolista busca superar los desafíos del próximo año, recordando el triunfo en la Leagues Cup, logro histórico para la franquicia.

La agenda futbolística postvacacional incluye un partido amistoso ante la selección de El Salvador el 19 de enero, seguido de una gira en Arabia Saudita enfrentando a equipos como Al Hilal y Al Nassr. Un encuentro muy especial se vislumbra el 15 de febrero, cuando Messi regrese a su tierra natal para enfrentar a Newell’s en el DRV PNK Stadium de Miami.

First preseason game announced! 🇸🇻

To kick off our 2024 preparations, the team will face the El Salvador national team in San Salvador at the Estadio Cuscatlán on Friday, January 19!

Find out all the details here: https://t.co/CeiVmageTL pic.twitter.com/6XxhQ3xnv7

