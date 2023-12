Messi, Busquets, Alba e Andrés Iniesta se reencontrarán en Tokio durante la gira del Inter Miami

El encuentro contra el Vissel Kobe, en el que militó Iniesta, se disputará en el Nuevo Estadio Olímpico de Japón en Tokio y se añade a los partidos que el Inter Miami ya ha anunciado en El Salvador, Arabia Saudí y Hong Kong (China).

El Inter Miami aseguró en un comunicado que Iniesta estará presente en el partido para reunirse con sus antiguos compañeros del Barcelona.

El director deportivo del Inter Miami, Chris Henderson, destacó que Vissel Kobe, el último campeón de la Liga J1, “es una potencia en Asia” que acaba de terminar una temporada histórica.

“Estamos encantados de tener esta oportunidad para afinar nuestro equipo en un partido como éste. Seguimos buscando las mejores formas de prepararnos para 2024 y estamos seguros que este partido nos ayudará a hacerlo“, explicó Henderson.

El Inter Miami iniciará su gira de preparación el 19 de enero en el Estadio Cuscatlán de San Salvador frente a la selección nacional salvadoreña que dirige el preparador español Rubén de la Barrera.

Posteriormente, el equipo de Messi, Sergio Busquests y Jordi Alba viajará a Arabia Saudí para jugar un triangular del 29 de enero al 1 de febrero con los equipos locales Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, y Al Hilal, que tiene en sus filas al brasileño Neymar.

En Hong Kong, el Inter Miami jugará un amistoso contra el Equipo Hong Kong.

Es la primera vez que el Inter Miami realiza una gira mundial de pretemporada.

