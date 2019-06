Messi canta el himno de Argentina por primera vez, su hijo Mateo apoyando desde las gradas y los memes de la victoria contra Venezuela

Lionel Messi entonó a todo pulmón el Himno de Argentina. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de video)

En los actos protocolarios antes del inicio del partido, Lio entonó a todo pulmón el himno de su país. “Coronados de gloria vivamos”, se escuchó decir a Messi cuando la cámara que captaba la transmisión internacional lo enfocó.

Messi terminó así con una polémica que llevaba años, cuando empezaron a criticarlo por no entonar las estrofas del himno argentino aseguró que seguiría sin cantarlo a propósito.

“¡si no me cambia nada cantar el Himno o no! Es una boludez para mí!, exclamó en una ocasión el crack, de quien muchos insinuaron que de seguro no lo sabía y por eso permanecía callado.

Suena el himno argentino y Lionel Messi lo canta por primera vez en un campo de juego 🇦🇷@marca pic.twitter.com/9SlF8SfbpW — MARCA Claro Argentina (@MARCAClaroARG) June 28, 2019

Se roba el show en la grada

Mientras su padre daba lo máximo dentro de la cancha del estadio Maracaná, Mateo Messi alentaba a la albiceleste desde los graderíos.

Este video se hizo viral, primero se pasea peligrosamente sobre las butacas, después Mateo alienta con todo al equipo que lidera su papá.

ES EL DIABLO MISMO pic.twitter.com/hocUAVAA1i — Mateo Messi (@mateitomessi) June 28, 2019

En redes sociales también destacaron varios memes de la victoria de Argentina sobre Venezuela, primero destacando a Messi cantando el Himno, además, del anecdótico momento en el que Messi casi aplasta a una paloma que se posó sobre el terreno de juego.

Cuando ví a Messi Cantando el Himno 🇦🇷 pic.twitter.com/N4R0Pi68X0 — Steven (@steven_twd97) June 28, 2019

Messi cantando el himno pic.twitter.com/PEeW0jKpDi — Sugar daddy (@Luquettas6) June 28, 2019

Lionel Andres Messi cantó el Himno y yo quedé así pic.twitter.com/bOn1gtoVoI — Pato D`Elia (@PatoDElia) June 28, 2019

Viendo a Messi cantar el himno pic.twitter.com/6G3nSuVMUi — Tomas (@tomieps) June 28, 2019

Mí reacción cuando la pelota pasa cerca de la paloma pic.twitter.com/HsbdLZ560w — Torretta ♥️🐔 (@CrisTorretta) June 28, 2019

Cuando la paloma salió del campo pic.twitter.com/gSM0WUcg56 — Andrés Castillo (@ElChikio_O) June 28, 2019

Argentina Está jugando con una paloma de defensa… Jajaja #LoLindoDelFútbol pic.twitter.com/4NkfBTh8kS — AndrezConZ (@AndrezconZ) June 28, 2019

La paloma casi muere aplastada por la pelota. Esto ya es personal pic.twitter.com/oLE9HvBHXu — Juan Sante (@Juansante) June 28, 2019

Paloma voy acercarme haciendo pum, pum , pum y si te pego va a ser tu culpa. pic.twitter.com/tgjdnaFuXl — Torretta ♥️🐔 (@CrisTorretta) June 28, 2019

La paloma del partido pic.twitter.com/PaIUNztXlS — LuchoPerez (@Japishhhhh) June 28, 2019

– Mateo Messi: "¡GOOOL DE VENEZUELA!"

– Thiago Messi: 😭😭😭 pic.twitter.com/aiqtuLJrcc — Gerardo Villarreal (@fyugbedop) June 28, 2019

😁😂 "Messi, dásela a Lautaro". El hincha de #Argentina que pudo ver el futuro. 😁😂 pic.twitter.com/ZVx5xaKKa6 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 28, 2019

