Messi en El Salvador: Jugador del Inter Miami sufre grave lesión y deberá ser operado luego del juego contra La Selecta

Este infortunio revive memorias dolorosas para Farías, quien ya enfrentó una situación similar en su paso por Colón. En aquella ocasión, la lesión atacó la otra rodilla, mostrando la fragilidad de los futbolistas ante el riesgo constante en el campo de juego.

La lesión se produjo en el segundo tiempo, cuando ingresó por Lionel Messi y, tras una entrada polémica, se vio obligado a retirarse en camilla. Por lo que, Las Garzas, se enfrentan al desafío de encontrar un sustituto, evaluando incluso la posibilidad de retomar las negociaciones con River por Agustín Palavecino, según reporta El Gráfico.

Por su parte, el técnico Gerardo Martino, conocido como el Tata, junto con la directiva de los rosas, se encuentran ante una encrucijada estratégica para cubrir la ausencia de Farías en el equipo. La perspectiva de una recuperación que excederá los seis meses plantea la posibilidad de perderse toda la temporada, considerando además que la MLS concluye antes que otras ligas.

⚠️🚨 ALARMAS ENCENDIDAS Así fue la lesión de Facundo Farías. Yo veo más mala fortuna que falta. No es la misma rodilla, la anterior fue la derecha. Veremos… no pinta bien. pic.twitter.com/M1abqsbgtZ

La noticia ha impactado no solo a los seguidores de Inter Miami, sino también a los aficionados del futbol argentino, que reconocen en Farías a una promesa truncada momentáneamente por las circunstancias adversas. La incertidumbre sobre su regreso a la competición añade un capítulo a la narrativa del deporte, recordándonos la fragilidad de los sueños en el campo de juego.

Injury Update x Baptist Health 🩺

The club has provided an injury update for midfielder Facundo Farías: https://t.co/4M6DVuCrFf pic.twitter.com/ZGarYb6IeY

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2024