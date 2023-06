Messi hace una genialidad para el 1-0 ante Australia y logra el gol más rápido de su carrera a los 79 segundos

Se llevaba tan sólo un minuto y diecinueve segundos del partido, que se disputa en el estadio de los Trabajadores de Pekín. El gol más rápido de su extensa y exitosa carrera deportiva, pues el anterior ‘más veloz’ databa, con la elástica azulgrana, del duelo Barcelona-Chelsea, en 2018, cuando marcó a los dos minutos y siete segundos.

Con la camiseta argentina, el gol más rápido de Messi databa del Mundial de Brasil 2014, ante Nigeria, a los dos minutos y veintiseis segundos.

Lionel Messi's kick over the goalkeeper went out. He couldn't do the easy thing this time #Goatpic.twitter.com/BRyFdY9ZoW

— FootColic ⚽️ (@FootColic) June 15, 2023