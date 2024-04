En un incidente post-partido, en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, entre Inter Miami y Monterrey, la tensión escaló cuando Nicolás Sánchez, asistente técnico del equipo mexicano, relató un enfrentamiento con Lionel Messi. El audio privado de WhatsApp grabado por Sánchez se viralizó, revelando detalles del presunto cruce con la estrella argentina.

En la grabación, Sánchez describió la situación: "Messi me quiso pelear. No creo que me haya querido pegar, porque si no me hubiera pegado. Me tuvo a un centímetro y me puso el puño al lado de la cara. Creo que buscaba mi reacción más que pegarme".

"Me quería comer crudo. El enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. Y me ponía el puño al lado mientras me decía: '¿Quién te pensás quién sos, quién sos salame, a quién te comiste?'", contó.

Este episodio se produjo luego de la victoria de Rayados por 2-1 como visitante en el primer encuentro de la Concachampions, el cual tuvo lugar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Además de Messi, el altercado involucró a Gerardo Martino, exentrenador de la selección argentina y actual técnico de las garzas. Según Sánchez, Martino lo calificó de "pelotudo" y le espetó: "¿Tanto vas a llorar?", acerca de las quejas que los rosados emitieron hacia el cuerpo arbitral a manera de presión, según cuentan en la radio mexicana, RG La Deportiva, a través del periodista Santiago Fourcade, quien además confirma lo dicho por Sánchez, sobre que el personal del estadio incluso, borró los videos de seguridad que registraron el altercado.

Posteriormente, Sánchez emitió un video en sus redes sociales para pedir disculpas públicas a Martino por los agravios. Reconoció la irrespetuosidad de sus comentarios sobre el entrenador de Inter Miami y asumió la responsabilidad de sus palabras: "El audio explica detalladamente lo que sucedió. Se lo había enviado a mi círculo íntimo y lejos de enojarme con ellos es un error mío".

De esta manera, el enfrentamiento entre Monterrey e Inter Miami estuvo marcado por tensiones desde antes del partido. Declaraciones previas de Fernando Ortíz, director técnico de la pandilla, insinuaron que el equipo podría ser perjudicado por los árbitros debido a la influencia de Messi.

En respuesta a esto, la dirigencia de Monterrey elevó un reclamo ante las autoridades de la Concacaf exigiendo una sanción contra el equipo que preside David Beckham. Específicamente, cuestionaron la presencia de Messi en la zona de los vestuarios, argumentando que no estaba autorizado al no haber sido convocado para el partido.

Viendo hacia adelante, el clima tenso persiste de cara al partido de vuelta, con la expectativa de la presencia de Messi en el campo en el Estadio BBVA.

