VIDEO | Messi se estrena en la MLS con un tanto y Almada marca en la goleada del Atlanta United

Tras conquistar la Leagues Cup y clasificarse para la final de la Copa US Open, el conjunto de rosa volvió este sábado a la MLS y se impuso por 0-2 frente a los New York Red Bulls.

Messi fue suplente, entró en el minuto 60 para alegría de los miles y miles de fans que llenaron el estadio de los New York Red Bulls con camisetas del genio de Rosario y marcó la sentencia del encuentro en el minuto 89 tras una estupenda triangulación con Benjamin Cremaschi precedida por un pase acrobático de Jordi Alba.

En la primera parte, el paraguayo Diego Gómez había adelantado al conjunto de Gerardo Martino, quien también reservó de inicio a Sergio Busquets, Deandre Yedlin y Josef Martínez.

El venezolano fue el único de los tres que no saltó al campo.

Diego Gomez gives Miami the lead. 💥

Antes de la Leagues Cup, el Inter Miami llevaba once partidos seguidos sin ganar en la MLS (ocho derrotas y tres empates).

Ahora intentará escalar posiciones para alcanzar los puestos de playoff en la Conferencia Este.

Por otro lado, Almada puso su granito de arena con un tanto en la paliza por 4-0 al Nashville de un Atlanta United que lleva dos triunfos seguidos tras regresar del parón de la Leagues Cup.

Making his official MLS regular season debut…Leo Messi.

En Florida, el Orlando City superó por 2-1 al St. Louis City, líder del Oeste, de la mano de Facundo Torres, que marcó los dos goles de su equipo, incluido uno de penalti en el minuto 91.

Más contundente y con menos sobresaltos fue el triunfo del Cincinnati, que se olvidó de la decepción en la Copa US Open contra el Inter Miami, pasando por encima del New York City por 3-0.

El venezolano Júnior Moreno selló uno de los goles de un Cincinnati que encabeza el argentino Luciano Acosta, que sigue al frente de la Conferencia Este y que es el favorito para ganar el MLS Supporters’ Shield (el reconocimiento para el mejor equipo de la MLS en temporada regular).

En cambio, Los Angeles FC (LAFC), vigente campeón de la MLS Cup, perdió en su visita al Charlotte por 2-1 pese a que el español Mario González logró su primera diana para el conjunto angelino.

Además, el Columbus Crew venció por 2-0 al Toronto y celebró el primer gol del uruguayo Diego Rossi con la camiseta amarilla.

Toronto es el nuevo colista del Este (en lugar del Inter Miami) y, contando MLS y Leagues Cup, presenta un saldo en rojo de diez derrotas seguidas.

Sin dejar un Este cada vez más exigente, Philadelphia Union venció por 1-3 al DC United, que se fue al descanso perdiendo ya por tres goles. Y Montreal doblegó por 1-0 al New England Revolution con un gol en el minuto 86 de George Campbell.

Aún más agónico fue el triunfo del Dallas en un duelo texano frente al Austin por 1-0 gracias a un cabezazo en el minuto 97 de Marco Farfan mientras que Sporting Kansas City goleó por 3-0 a los San Jose Earthquakes.

Got the job done 👏

Check out our highlights from tonight’s match against the Red Bulls ⚽ pic.twitter.com/y8kllNebhk

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2023