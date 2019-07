Lionel Messi señala a la Conmebol de corrupción y asegura fue expulsado porque sus declaraciones le pasaron factura

Lionel Messi le reclama al árbitro después de ser expulsado. (Foto Prensa Libre: AFP)

El delantero de la albiceleste salió del terreno de juego al minuto 37 después de ver la tarjeta roja en una polémica jugada donde fue parte de una pelea con Gary Medel, quien también fue expulsado.

Messi no salió a recibir la medalla que lo acredita como ganador del tercer puesto con la selección de Argentina y ante los micrófonos de los medios de comunicación indicó “no tenemos que ser parte de esta corrupción”.

“Creo que quedó visto lo que pasó, con una amarilla se hubiera terminado para los dos. Son cosas que suelen pasar mucho en los partidos, en estos partidos de tensiones. Pero bueno viste que lo que dije la vez pasada capaz que pasó factura y fue mandado”, opinó Messi sobre su expulsión.

#CopaAmerica Lionel Messi 🎙: "Con una amarilla se hubiese terminado para los dos, pero bueno, quizás lo que dije la vez pasada pasó facturas. Lo importante es que el equipo terminó bien la Copa". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 6, 2019

Te puede interesar: Con goles de Agüero y Dybala Argentina vence a Chile y queda en tercer lugar de la Copa América

Sobre sus señalamientos de corrupción a la Conmebol, lo que le podría traer alguna sanción Messi aseguró: “hagan lo que quieran, la verdad yo me voy con la cabeza en alto y orgulloso de este grupo que dio todo y que fue en crecimiento”.

El jugador resaltó que sus compañeros supieron mantener el resultado con diez hombres en la cancha.

Discurso de líder. Palabra de capitán… Lionel Messi…

pic.twitter.com/e2nHVvZOo4 — moisESPN (@moillorens) July 6, 2019

Además, explicó las razones por las que fue a la premiación.

“No fui porque… por todo un poco, porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que se me hizo durante toda esta copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que hicimos tanto como con Brasil como hoy los dos mejores partidos del campeonato, fuimos en crecimiento desde el principio a hoy y no nos dejaron estar en la final”, aseguró tajante Lio.

Lee también: Paulo Dybala anota su primer gol en torneos oficiales con Argentina

“Lamentablemente la corrupción, los árbitros y todo eso no permiten que la gente disfrute dele futbol, del show y lo arruina un poco”, agregó.

#CopaAmerica Lionel Messi 🎙: "Siempre digo la verdad, eso me deja tranquilo. Después, si lo que digo tiene repercusiones no es parte mía, yo siempre soy sincero". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 6, 2019

#CopaAmerica La Selección @Argentina se quedó con el tercer puesto en la presente edición del certamen continental 🇦🇷 pic.twitter.com/cQdYpPZRKJ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 6, 2019

Contenido relacionado

> Copa América 2019 Perú-Brasil: 4 historias curiosas de la última vez que la Blanquirroja llegó al partido decisivo del torneo

> Pablo Escobar quería eliminar a Ricardo Gareca por jugar para el América de Cali

> Neymar y Cristiano se suben al ring en una inesperada pelea de box ¿De qué se trata?