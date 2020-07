“Messi ya perdió la chispa. El que sabe un poco de futbol se da cuenta”, la crítica del ‘Loco’ Gatti

Lionel Messi no ha mostrado su máximo nivel en las últimas jornadas de la Liga. (Foto Prensa Libre: AFP)

El ‘Loco’ Gatti, panelista de El Chiringuito, criticó el nivel futbolístico del astro argentino Lionel Messi y aseguro que ya “perdió la chispa”, con lo que desató un intenso debate.

“Messi será un crack, todo lo que vos quieras, pero hoy Benzema es superior a Messi. No está bien, hace rato que no está bien. El que sabe un poco de futbol se da cuenta de que no está bien“, aseveró el exguardameta argentino.

La crítica de Gatti se enfocó en que después del retorno del futbol español, tras la pausa provocada por la pandemia del coronavirus, ni Messi ni el Barcelona dieron la talla para mantener el liderato.

“No, Messi no está. Pero no de ahora. Messi, así y todo, es Messi. Pero no es el Messi que uno quiere ver. Sigue estando ahí arriba, pero sin esa chispa. Hoy no te da la sensación que te va a ganar un partido”, añadió el exportero de Boca Juniors.