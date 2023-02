México y Estados Unidos disputarán título del Premundial Sub 17 de Concacaf

La goleada la inició el delantero Stephano Carrillo a los 35 minutos, amplió en su propia puerta Martin Krug (57), luego completaron la victoria José Urias (67), Brandon Lomeli (78) y José Suárez (90).

A segunda hora, el equipo de las barras y las estrellas doblegó 2-0 al conjunto de la hoja de maple.

The Final is set! Who will claim the #CU17C trophy? 🏆 @miseleccionmx 🆚 @USYNT

El marcador lo abrió Micah Burton a los 36 minutos del encuentro con un espectacular tiro libre fuera del área y puso el definitivo 2-0 Keyrol Figueroa, en tiempo de reposición (90+4).

El domingo, México y Estados Unidos disputarán el título de este torneo masculino en el mismo escenario deportivo, el más grande de esta nación.

A pesar de la derrota, Panamá y Canadá también ya habían ganado los otros dos boletos al Mundial de la categoría en Perú y que se disputará a finales de año.

En el mundial participaron 20 selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

👀 Check out the highlights of the Semifinals between @CanadaSoccerEN and @USYNT ⏯️ 📹

📰 https://t.co/mblpK5IrKW 👈

🇨🇦 🆚 🇺🇸 #CU17C pic.twitter.com/xexXwv7Ma5

— Concacaf (@Concacaf) February 25, 2023