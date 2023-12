“Mi hijo me pide que juegue con él y no puedo”: Luis Suárez confiesa el tormento con una artrosis en su rodilla

El delantero relató que debe tomar tres pastillas cada noche antes de cada partido y que antes de jugar recibe un pinchazo con un medicamente para que no sienta dolor, ya que sufre de una artrosis.

“Lo que siento es un pinchazo constante en la rodilla. Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo doblar. Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan. Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera“, relató.

Suárez también mencionó que, pese a que ahora puede competir, en cinco años es posible que no pueda “jugar con mis amigos”. En ese mismo sentido, el charrúa dijo que su hijo le pide jugar con él, pero no puede debido al dolor.

“La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo“, dijo.

Sobre su salida del Barcelona y la llegada al Atlético de Madrid, “Lucho” puntualizó que fue una revancha:

“Mi sentimiento me dijo que tenía que ir al Atlético de Madrid y me dio la revancha de mostrar en La Liga que Suárez todavía estaba vigente”, sentenció el goleador histórico de la selección uruguaya.