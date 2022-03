Mientras Cristiano Ronaldo se reporta listo para volver, el técnico del Manchester United asegura que no sabe si está contento o no en el equipo

Según varias informaciones, el jugador de 37 años voló a Portugal en lugar de quedarse en Manchester para apoyar a sus compañeros de equipo en el derbi, lo que renovó los rumores sobre su descontento en Old Trafford.

En esta segunda etapa en el Manchester United, Ronaldo ha mostrado signos de frustración, después de no ser convocado o después de ser sustituido en varias ocasiones.

Preguntado el viernes 11 de marzo si su estrella estaba descontenta, Rangnick dijo a los reporteros: “Pues bien, no lo sé, no le he preguntado si está contento en Manchester y en este club”.

“Para mi es importante que esté de nuevo en forma y volvió a entrenar el jueves. Veremos con qué formación y plantilla jugaremos ante el Tottenham”, añadió el entrenador.

Ronaldo es el máximo goleador del United esta temporada con 15 goles en todas las competiciones, pero solo ha marcado en una ocasión en los últimos 10 partidos, mientras su equipo caía hasta la quinta posición en la Premier League.

