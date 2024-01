Modric y Valverde reciben duras críticas en redes por darle su voto a Messi en el The Best 2023

La decisión no dejó contentos a muchos, ya que se esperaba que el noruego Erling Haaland, ganador de un triplete con el Manchester City artífice de récords goleadores durante la temporada pasada, se quedara con el The Best.

El pasado 15 de enero se llevó a cabo la entrega del premio The Best de la Fifa en el Teatro Apollo de Londres que dejó a Lionel Messi como el ganador del reconocimiento.

Sin embargo, la Fifa reveló que tras empatar a 48 puntos en las votaciones, el galardón fue de Messi debido a los votos de los capitanes de selecciones nacionales.

Entre los capitanes que votaron al argentino destacan Carlos Pinto de Guatemala, Radamel Falcao de Colombia, Kylian Mbappé (Francia), Gianluigi Donnarumma (Italia), Guillermo Ochoa (México), Harry Kane (Inglaterra), Mohamed Salah (Egipto), pero hay dos nombres que resonaron más que otros y se terminaron llevando críticas por parte de la afición de su equipo.

Se trata del croata Luka Modric y el uruguayo Federico Valverde, quienes escogieron en primer lugar al argentino Lionel Messi.

Esto no gustó entre un sector de la afición del Real Madrid, ya que llegan a considerar que Messi no hizo méritos suficientes para ser nombrado como ganador del premio The Best de la Fifa y no comprenden la decisión de sus jugadores.

La inconformidad de los aficionados se hizo presente en las últimas dos publicaciones que hicieron cada futbolista en sus cuentas de Instagram.

El posteo de Valverde, capitán de Uruguay, se llenó de más de 11 mil comentarios, muchos negativos e incluso algunos llegan a insultos.

“Como vas a votar por Messi si no hizo nada, el premio se lo merecía el mejor jugador del mundo, se me cayó un ídolo”, menciona un usuario en los comentarios de Fede Valverde.

En el caso de la publicación de Modric la situación se mantiene, y ya son más de 15 mil los comentarios que se escribieron.

“¿Te pagaron por votar por Messi? Pues no hay manera que los capitanes no votaron por Haaland, pura corrupción y robados como tus premios 2018”, escribió un usuario