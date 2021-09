Moengotapoe y Olimpia expulsados de Liga Concacaf por polémica con vicepresidente de Surinam

En un comunicado divulgado este sábado, la Concacaf dijo que ambos clubes fueron expulsados con “efecto inmediato”.

A Brunswijk también se le ha prohibido participar en cualquier competencia de la Confederación en durante tres años.

“El Comité Disciplinario de CONCACAF ha investigado a fondo las circunstancias que rodean las preocupaciones de integridad planteadas por un video que circuló en las redes sociales luego del partido Inter Moengotapoe y CD Olimpia de la Liga Concacaf”, señaló la entidad en el comunicado.

La Concacaf determinó que tras evaluar el video y considerar las declaraciones escritas proporcionadas por ambos clubes, se produjeron graves violaciones de las reglas de integridad después del partido.

“Como consecuencia de estas violaciones a las reglas, ambos clubes han sido descalificados y removidos de la Liga CONCACAF de este año con efecto inmediato. Además, el Comité ha dictaminado que el señor Ronnie Brunswijk tiene prohibido por tres años participar en cualquier competencia de Concacaf”.

El organismo rector del futbol en la región añadió que las investigaciones estaban en curso y que otras personas también podrían ser sancionadas en relación con el caso.

Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt. pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl

Brunswijk jugó 54 minutos en la derrota del Inter el martes, apareciendo junto a Damian Brunswijk, su hijo.

El episodio es solo el último en la colorida vida de Brunswijk.

Brunswijk, exsargento del ejército y exlíder rebelde, participó en la guerra civil de Surinam en la década de 1980 contra el entonces dictador Desi Bouterse.

60 year-old Ronnie Brunswijk, the vice president of Suriname, picked himself to play for the club he owns, Inter Moengotapoe.

En la actualidad, Brunswijk es un hombre de negocios muy rico y un político, pero en 1999 fue declarado culpable por tráfico de drogas y sentenciado a ocho años de prisión por un tribunal de los Países Bajos, de la cual Surinam fue colonia.

Un tribunal francés lo declaró culpable del mismo delito y en 2000 lo condenó a 10 años de prisión. Sin embargo, Brunswijk está a salvo en casa, ya que Surinam no extradita a sus ciudadanos.

Elegido por primera vez al parlamento en 2005, Brunswijk formó una alianza con el jefe de la principal oposición política, el exministro de Justicia Chandrikapersad Santokhi.

Suriname vice president Ronnie Brunswijk has taken himself out of the CONCACAF League match against Olimpia. It was his first appearance in a sanctioned match in 10 years; you may remember him from beating up someone in the national legislature or his outstanding Interpol warrant pic.twitter.com/QXeQxDaITe

