El plantel crema cayó la noche de este jueves 3-0 frente a Monterrey y se despidió de la Copa de Campeones de Concacaf con un marcador global de 7-1, después de perder en la ida 4-1.

Aunque la llave estaba cuesta arriba por la derrota abultada en el Doroteo Guamuch Flores, el equipo albo tenía la ilusión de dar batalla y recortar la distancia. Sin embargo, no fue así y cargó con la eliminación.

Los Rayados de Monterrey jugaron al ritmo que quisieron. En la primera parte apretaron en la ofensiva y convirtieron los dos tantos para confirmarse como favoritos para pelear por el título de la Copa de Campeones.

El primer tanto llegó al minuto nueve con la anotación de Héctor Moreno, quien definió un centro de Maximiliano Meza, para poner el 1-0 en el estadio BBVA, y el 5-1 a favor.

El tanto provocó las caras largas en el plantel del argentino Iván Franco Sopegno, ya que borró cualquier aspiración de acortar la distancia.

Los lideres de Comunicaciones no aparecieron. José Manuel Contreras no logró tomar el balón en el medio terreno y las pocas opciones de gol que tuvo Juan Anangonó no las consiguió capitalizar.

Al minuto 31, Tecatito Corona definió el 2-0 con un fuerte remate fuera del área, sacando provecho de la mala ubicación del portero Fredy Pérez.

Los cremas intentaron reaccionar en la segunda parte con acciones como la de Jorman Aguilar, al 62. Aguilar ingresó en el arranque de los segundos 45 minutos por Jorge Aparicio.

Héctor Moreno abre el marcador y coloca a @Rayados en ventaja 🤠 pic.twitter.com/qNT4pIndxq — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 16, 2024

Sopegno siguió haciendo cambios en busca de cerrar el juego con orgullo. Ingresó Karel Espino por José Manuel Contreras, por Londoño ingreso Jesús López y por Carlos Mejía entró Andrés Lezcano.

Los Rayados ya con la clasificación asegurada dejaron que el equipo guatemalteco tomara el balón, pero las jugadas de peligro siempre fueron de lado del portero Fredy Pérez. Al 79, el meta nacional sacó a una mano una clara opción para el tercero local.

El tanto que cerró la goleada lo consiguió, al 79, Brandon Vázquez. ¡Una noche para el olvido para Comunicaciones!

Monterrey se clasificó a octavos y se enfrentará al mejor entre el Cincinnati de la MLS y el Cavalier de Jamaica.