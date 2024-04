Lionel Messi y el Inter Miami tiene este miércoles 10 de abril el reto de ganar por al menos dos goles de diferencia al CF Monterrey mexicano si desean seguir con vida en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El conjunto de la MLS cayó la semana pasada en el encuentro de ida 1-2 en el Chase Stadium, sin Messi, y después empató en su liga en el regreso del argentino luego de que este desapareciera de las convocatorias debido a una lesión.

Sin embargo, ahora el delantero campeón del mundo con Argentina en 2022 está recuperado y listo para enfrentar la vuelta en el estadio BBVA de Nuevo León.

El Monterrey por su parte querrá darle continuidad a lo realizado la semana pasada en Estados Unidos y busca continuar con su participación en el torneo de clubes más importantes de la región.

El duelo está pactado para iniciar a las 20:30 horas (Guatemala) en el estadio BBVA el cual tiene una capacidad para unos 53 mil aficionados.

Según reportes de medios mexicanos se espera un lleno total para el encuentro ya que está en juego la posibilidad de llegar a clasificar al próximo Mundial de Clubes de la Fifa que se realizará en 2025 puesto el campeón de la Copa de Campeones accederá a dicho torneo.

La retransmisión televisiva para Guatemala y gran parte de Centroamérica está a cargo de ESPN y también de su plataforma de streaming Star Plus, misma que tiene un precio mensual de unos U$D 10.50 al mes.

Por otro lado, el horario en territorio estadounidense será a las 22:30 ET/19:30 PT. La retransmisión en español está a cargo de TUDN y en inglés por FS1.

En México, territorio en donde se disputará el partido va por Fox Sports y el la hora será a las 20:30 en el tiempo central del país.

🇲🇽 @Rayados and @InterMiamiCF 🇺🇸 face-off for the last spot in the semifinals



Who will advance? pic.twitter.com/HZ9ypzINv5