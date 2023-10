Mourinho desvela oferta histórica: rechazó 30 millones de euros por temporada por quedarse en la Roma

Según el periodista italiano especializado en transferencias internacionales, Fabrizio Romano, la oferta provino del Al Hilal y ascendía a 30 millones de euros (32 millones de dólares) netos por temporada. Esta oferta descomunal pone de relieve el atractivo y el renombre mundial de Mourinho.

Mourinho llegó a la Roma en la temporada 2021/2022, ganando la Conference League en su primer año. Actualmente, dirige al equipo en la Europa League y comenzaron con una victoria 2-1 como visitantes frente al FC Sheriff de Moldavia. El plantel de la Roma cuenta con destacados jugadores argentinos como Paulo Dybala y Leandro Paredes.

José Mourinho: “I received the biggest proposal ever in the history of football for a manager”. 🟡🔴🇵🇹

“I decided to reject because I told AS Roma board, fans and players that I was going to stay. I gave them my word”.

🇸🇦 The proposal was from Al Hilal: €30m per season net. pic.twitter.com/uGLT4lq69X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2023