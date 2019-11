Mourinho felicita a un recogepelotas por su “asistencia” en el triunfo del Tottenham

“Me gustan los recogepelotas inteligentes, como lo era yo. Yo era un recogepelotas brillante cuando era niño”, declaró el técnico luso al micrófono de BT Sport.

El chico dio con celeridad el balón a Serge Aurier, que tomó a contrapié a la defensa griega en su pase al brasileño Lucas Moura.

Moura encontró a Harry Kane, quien anotó el segundo gol de los ‘Spurs’ en el minuto 50.

“Él leyó bien el juego, comprendió el juego, y dio un pase decisivo importante”, indicó ‘Mou’, quien le dio un abrazo tras el gol.

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist 👏👏👏

Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco

— Football on BT Sport (@btsportfootball) November 26, 2019