La imagen de Zidane y Mbappé que convierten en meme y se vuelve viral

Con ese contexto y en el empate de este martes entre el equipo madridista y el parisino, en el Santiago Bernabéu, una imagen de Zidane y Mbappé se volvió viral.

Y así como la fueron compartiendo en redes sociales, se transformó en meme.

Lee también: El VAR se vuelve el protagonista en el juego entre el Real Madrid y el PSG

La fotografía, o más bien una captura de la transmisión, muestra a Zidana y a Mbappé, quienes chocaron en una jugada en la que el balón abandonó el terreno de juego.

Mbappé, quien fue en busca del esférico, se encontró con el técnico del Real Madrid, y como ironía de la vida, pareciera que el técnico francés está abrazando a la estrella del PSG.

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) November 26, 2019

Zidane before the game: I've been in love with Mbappe for a long time

Zidane during the game:

The Love is REAL 😂😂😂#UCL #PSGRM pic.twitter.com/6crBOTvrj4

— Betting Hunter ⚽️ (@betting__hunter) November 26, 2019