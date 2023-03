Muere Chabelo: el motivo por el que Xavier López era un gran aficionado del Club América

“Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años“, contó alguna vez en una entrevista con CNN en donde relata como inició su amor hacia el equipo mexicano.

“Entonces mis amigos y mis compañeros, me llevaron a ver un partido de futbol porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue al América, jugando contra un equipo español y desde ahí me hice americanista“.

El América se despidió de “Chabelo”

En redes sociales varias figuras del futbol mexicano se han despedido del actor.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Xavier López ‘Chabelo’, el “amigo de todos los niños” quien deja una huella imborrable en la industria del entretenimiento con su icónico personaje, envío mis respetuosas condolencias a familiares y amigos, ante tan dolorosa pérdida”, escribió Cuauhtémoc Blanco, una leyenda del equipo.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Xavier López “Chabelo”. Nuestras condolencias a todos sus seres queridos. Q.E.P.D.”, escribió el América en su twitter oficial.