Muere Pelé | Doña Celeste, la madre de 100 años de Edson Arantes do Nascimento, aún no sabe que su hijo falleció

Desde la familia han sido pocas las reacciones al respecto, sin embargo, Maria Lúcia do Nascimento, hermana de Pelé, confirmó que doña Celeste, madre del ídolo, aún no sabe de su fallecimiento, pues apenas hace unos días le habían informado que se encontraba en mal estado de salud.

“Ella no sabe, hablamos, pero ella no sabe. Está bien, pero está en su propio mundo”, indicó Maria Lúcia, que se refiere al legendario jugador de Brasil como ‘Dico’, apodo con el que solo lo conocían en el seno de su casa. “No sabe, no sabe. A veces digo: “Dico está así, pero oremos por él, ¿vale, mamá?”. A veces abre los ojos, pero no está consciente”, agregó.

Doña Celeste cumplió recientemente la edad de 100 años y actualmente requiere la ayuda de enfermeros para sus cuidados diarios. Pelé le dedicó un mensaje de cumpleaños hace apenas unas semanas, el pasado 20 de noviembre, días antes de haber sido internado por problemas renales e insuficiencia respiratoria.

“Hoy celebramos los 100 años de vida de doña Celeste. Desde pequeña me enseñó el valor del amor y la paz. Tengo más de 100 razones para estar agradecido por ser tu hijo. Les comparto estas fotos, con mucha emoción, para celebrar este día. Gracias por cada día a tu lado, mamá”, escribió en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Celeste Arantes?

Celeste nació en Três Corações, mismo lugar donde 18 años después dio a luz a Al mejor futbolista brasileño de la historia. Se sabe que quedó huérfana muy joven, por lo que fue criada por su hermana mayor, que era bastante estricta. Sobre la historia de amor con el padre del legendario jugador, se conoce que se casaron en el 29 de julio de 1939. Ella tenía 16 años y su esposo, Dondinho, 26.

En total fueron tres hijos: Zoca, fallecido en 2020, Pelé y Maria Lúcia, única heredera en vida de la familia Arantes.

“Gracias a Dios tuvimos una gran infancia con Dico, no recuerdo que hayamos tenido ningún desacuerdo. Después de más adultos, sí, pero nunca dejar pasar las cosas. Siempre con amor, amistad, siempre respetándonos unos a otros”, dijo en la entrevista para ESPN.

La hermana del ‘10′ lamenta profundamente esta despedida, que se prolongará hasta el próximo martes 3 de enero, cuando se espera se haga un multitudinario evento para su último adiós, que, según la prensa brasileña, pasará antes con una procesión hasta la casa de doña Celeste. “Ayudó mucho a la familia, fuera de la familia también. Tiene una gran historia de ayuda. No solo material, sino estar presente cuando la persona necesitaba una conversación”, agregó.

“Creo que el futbol va a morir un poco juntos… Dico, para mí, no Pelé, lo que vivió él, lo que representó en el futbol, es muy difícil de superar. Fue algo esclarecedor lo que Dios hizo por Edson. No era lo que era, sin necesidad de golpearse el pecho y era reconocido como era en todo el mundo. Ni siquiera puedo explicar ese sentimiento”, concluyó.