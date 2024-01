Mundial 2026: Esta es la fecha en la que la Fifa revelará dónde se jugará la final de la Copa del Mundo

Las fechas en las que se jugarán los 104 partidos que comprenden el torneo, así como las sedes de las inauguraciones en Estados Unidos, México y Canadá, además de la gran final son algunos de los detalles que compartirá la Fifa el domingo 4 de febrero.

Adicionalmente la Fifa informará sobre el número de encuentros que se jugarán en cada una de las ciudades anfitrionas, así como ubicaciones del resto de partidos claves.

Toda esta información será compartida a todo el mundo en un evento que se transmitirá en vivo a partir de las 14 horas (Guatemala) a través de los distintos socios audiovisuales de la Fifa, la cual también actualizará la información por medio de sus plataformas digitales como FIFA Plus.

Para el Mundial de 2026 son un total de 16 ciudades repartidas por toda Norteamérica las que albergarán los 104 partidos:

Atlanta, Boston, Ciudad de México, Dallas, Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, la bahía de San Francisco, Los Ángeles, Miami, Monterrey, Nueva York, Nueva Jersey, Seattle, Toronto y Vancouver se convertirán en el epicentro del planeta futbol del 8 de junio al 19 de julio de 2026.

Los estadios favoritos para ser sede de la final son el AT&T Stadium en Arlington, el MetLife en Nueva Jersey y el SoFi Stadium en las afueras de Los Ángeles.

La Selección de Guatemala, bajo el mando de Luis Fernando Tena intentarán clasificar a su primera Copa del Mundo. Para ello deberán superar la segunda ronda de la eliminatoria la cual se llevará a cabo entre junio de 2024 a junio de 2025.

🗓 Tune in on February 4 at 3PM EST/9PM CET for the #FIFAWorldCup 2026 Match Schedule Announcement!

Click the picture below to find out where you can watch the show! 👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 18, 2024