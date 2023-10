Mundial 2030: esto es lo que se sabe de la Copa del Mundo de 6 países y 3 continentes

La razón que dio la CONMEBOL para esto fue la celebración del centenario de la Copa del Mundo: “Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario“, publicó el mandamás sudamericano.

Según comunicó Domínguez, el inicio del Mundial de 2030 no tendrá precedentes, ya que habrá un formato de triple partido inaugural que de llevará a cabo en Uruguay, Argentina y Paraguay al mismo tiempo. “Van a haber tres inauguraciones, no son solamente tres partidos, son tres inauguraciones que se van a hacer en estas sedes, en estos países, y también todos los festejos previos“, comentó.

Posterior a la inauguración, el torneo se trasladará a España, Portugal y Marruecos (África), en donde se jugarán los 101 partidos restantes.

Al respecto, Gianni Infantino, presidente de la Fifa añadió que: “Tres continentes se unieron no solo en una celebración del fútbol, sino también en proporcionar una cohesión social y cultural única. En 2030, tendremos una huella global única, dando la bienvenida y uniendo al mundo mientras celebramos juntos el hermoso juego, el centenario y la Copa Mundial de la Fifa“, concluyó.

Si bien el presidente de la CONMEBOL anunció que será la Fifa la que bride detalles al respecto, los dirigentes de las federaciones de Uruguay, Argentina y Paraguay confirmaron que sus países ya son parte de la fiesta futbolística: “Estamos los tres clasificados“, fue la respuesta de Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol.

Además, las Selecciones de España, Portugal y Marruecos también tienen su lugar asegurado por ser las sedes del resto del torneo.

